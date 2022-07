Livres d’architecture : Les épis de faîtage et fenêtres de toits

Les fenêtres pivotantes basculent autour d’un axe jusqu’à 180° (pratique pour nettoyer la face extérieure du vitrage). S’ouvrant vers l’intérieur, elles permettent de profiter au maximum de l’espace dans la pièce, car on peut y disposer les meubles directement sous la fenêtre sans gêner le mécanisme d’ouverture. Elles sont recommandées pour des toits de 15 à 90° et des fenêtres peu accessibles, ou pour les cuisines et les salles de bains, devant être particulièrement aérées en raison de l’humidité. Certains modèles sont pourvus d’un clapet de ventilation que l’on peut laisser ouvert même s’il pleut.Le second système (double) est l’ouverture par rotation et projection. Au moyen de la poignée basse, la fenêtre s’ouvre dehors sans créer d’encombrement intérieur et, avec la barre haute, la rotation permet une ouverture partielle à trois positions (10, 20 et 35°) et un basculement à 180°. Sur les fenêtres non accessibles, une commande électrique peut être installée.