les meilleurs livres jeunesse 2021 🥇

La littĂ©rature pour la jeunesse est celle qui s’adresse tout particuliĂšrement aux lecteurs qui sont dans leur jeunesse, mais pas exclusivement, on pense aussi Ă la littĂ©rature pour enfants. Ainsi certains genres littĂ©raires peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme intrinsĂšquement adaptĂ©s aux enfants ; le roman ou le conte Ă©ducatif, le conte de fĂ©es, la fable, et plus encore la comptine y figurent certainement.

Les thĂšmes abordĂ©s dans la littĂ©rature jeunesse ne diffĂšrent pas beaucoup de ceux de la littĂ©rature adulte (amour, tragĂ©die, guerre…) bien qu’ils reçoivent un traitement beaucoup plus linĂ©aire, tant pour ceux-ci que pour les personnages, ces derniers Ă©tant peu variables psychologiquement. Cette intĂ©riorisation est minimisĂ©e en donnant plus d’importance Ă l’action qu’Ă la caractĂ©risation psychologique des personnages.

En outre, les personnages sont gĂ©nĂ©ralement crĂ©Ă©s de maniĂšre Ă ce que le public de lecteurs jeunes puisse s’identifier Ă eux, en particulier aux protagonistes.

Les genres de la littérature jeunesse sont nombreux : de la bande-dessinée, en passant par la Fantasy, le roman pour adolescents ou le conte.

Parmi les auteurs Jeunesse on citera : Antoine de Saint-Exupéry, J. K. Rowling, Philip Pullman, René Goscinny, Charles Perrault,

